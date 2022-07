Villa d'Ogna, anziano finisce con auto in canale: salvato da passanti

È finito con la propria auto in un canale pieno d'acqua, dove ha rischiato di affogare: per fortuna alcuni passanti hanno assistito all'incidente, alle 8 di stamattina a Villa d'Ogna, e hanno soccorso l'automobilista, un uomo di 86 anni che è stato aiutato a uscire dalla sua auto ormai quasi sommersa.

I soccorsi

L'anziano è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua vettura, ormai sommersa, è stata poi recuperata dai vigili del fuoco di Bergamo, intervenuti con una gru: è stato necessario far abbassare il livello del canale per agganciare l'auto e riportarla sulla strada.