Incidente tra Sarnico e Paratico, scontro tra auto: morto un turista

Il 65enne era alla guida del suo veicolo quando, forse per via di un malore, ha perso il controllo e si è schiantato con una vettura proveniente dalla direzione opposta

Un turista olandese di 65 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto sul ponte che collega Sarnico con Paratico, nella parte meridionale del lago d'Iseo, al confine tra le province di Bergamo e Brescia.

L'incidente

Il 65enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Paratico, ma forse per via di un malore, ha perso il controllo e si è schiantato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. L'incidente proprio sul ponte. L'uomo è deceduto sul colpo: era in vacanza con la moglie in un residence di Predore.