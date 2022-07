Incidente nel Bergamasco, finisce con bici in un fossato: morto 74enne

L’uomo ha perso il controllo della sua bicicletta, forse a causa di un malore, ed è caduto in un fossato a lato della carreggiata della strada che collega Calcio e Pumenengo

Ha perso il controllo della sua bicicletta, forse a causa di un malore, ed è caduto in un fossato a lato della carreggiata della strada che collega Calcio e Pumenengo, nella Bassa bergamasca: un pensionato di 74 anni, di Soncino (in provincia di Cremona), è morto poco dopo essere stato trasportato in condizioni disperate agli Spedali Civili di Brescia.

L’incidente

L'incidente attorno alle 11,45, circa tre quarti d'ora dopo la partenza da casa del pensionato in bici. A dare l'allarme è stato un ciclista che ha assistito alla caduta nel fossato: sul posto sono giunti i mezzi del 118 e l'anziano è stato trasferito con l'elisoccorso in ospedale, dove è poi deceduto.