Incidente nel Lecchese, auto esce di strada: morta 49enne

Luciana Vanoncini, 49 anni e tre figli, residente ad Olgiate Molgora (Lecco) è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Arlate, frazione di Brivio (Lecco). La donna viaggiava a bordo di un'auto che è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Il conducente ha riportato contusioni ed è stato ricoverato all'ospedale di Merate (Lecco), mentre la donna ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Varese, dove è deceduta in mattinata. La ricostruzione dell'incidente è affidata alla Polizia Stradale di Bellano (Lecco).