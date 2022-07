Incendio a Tresivio, evacuate alcune abitazioni

Un incendio è scoppiato a Tresivio, in provincia di Sondrio. Il rogo ha tenuto impegnati a lungo elicotteri, canadair e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio nelle operazioni di spegnimento. A causa dell'afa e della siccità estrema la zona è ancora tenuta d'occhio per il possibile riattivarsi di focolai. In via precauzionale alcuni residenti hanno abbandonato le proprie abitazioni per la grande quantità di cenere e fumo denso, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il sindaco: "Ore di vero incubo"

"Abbiamo passato alcune ore di vero incubo - ha affermato il sindaco di Tresivio, Fernando Baruffi - e l'ondata di caldo e vento non ci lascia tranquilli. La totale assenza di precipitazioni accresce la paura. Subito sono entrate in azione anche le nostre squadre di volontari della Protezione civile e i vigili del fuoco volontari, oltre a quelli ordinari".