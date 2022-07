Cremona, viola divieto di avvicinarsi alla madre: arrestato 19enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno portato in carcere, per aver violato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla madre, un ragazzo di 19 anni, con precedenti di polizia. Il giovane era stato arrestato il 9 luglio scorso, ma poi rimesso in libertà, per aver già violato il divieto che aveva a carico dal settembre del 2021.

L'arresto

Nei giorno scorsi, la donna ha telefonato ai carabinieri per dire loro di averlo visto scavalcare la recinzione di casa sua e di averlo visto entrare. La donna si era chiusa a chiave nella camera da letto. I militari hanno intercettato il 19enne a poche decine di metri dalla casa, fermandolo dopo un breve inseguimento. Considerato che aveva già violato il divieto una prima volta nell'ottobre dello scorso anno (anche allora era stato arrestato ma rimesso in libertà) di fronte alla seconda infrazione è scaturito l'aggravamento della misura ed è statoportato nel carcere di Cremona.