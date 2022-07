Un operaio di 26 anni ha avuto il braccio incastrato in un macchinario ed è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio all'interno di un'azienda di Pogliano Milanese (in provincia di Milano). Il giovane è stato portato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco.