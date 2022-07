Aggredì steward durante la festa promozione del Monza: Daspo di 3 anni

Un Daspo di tre anni è stato emesso dal Questore di Monza nei confronti di un ragazzo residente a Muggiò, accusato di aver aggredito uno steward durante la festa per la promozione in Serie A del Monza. Il giovane tifoso, per tentare di rientrare allo Stadio brianzolo, ha aggredito alcuni addetti alla sicurezza, colpendone uno con un pugno al volto. Bloccato dalla Polizia di Stato, è stato denunciato. Oggi il provvedimento che gli impedisce l'accesso agli impianti sportivi per le prossime tre stagioni.