Milano, picchiato e rapinato in scalo Farini: due arresti

Un giovane è stato picchiato a sangue e derubato del cellulare e di 300 euro in un edificio abbandonato. La polfer ha ammanettato un 31enne e un 19enne

La polizia ferroviaria ha arrestato per rapina aggravata in concorso e tentato omicidio un cittadino del Marocco di 31 anni e un algerino di 19 accusati di aver picchiato a sangue e derubato del cellulare e di 300 euro un giovane in un edificio abbandonato dello scalo Farini di Milano.

Le indagini

Attraverso le indagini, i poliziotti sono risaliti all'identità dei due, entrambi pregiudicati, senza il permesso di soggiorno e già in carcere per altri reati. Il gip di Milano, ha emesso il provvedimento della misura cautelare in carcere eseguito dalla polizia ferroviaria.