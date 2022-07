Cerro Maggiore, operaio ferito da macchinario in azienda

L'uomo ha riportato ferite a un braccio e al torace. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano con vistosi tagli, non sarebbe in gravi condizioni

Un operaio di 35 anni è rimasto ferito nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda a Cerro Maggiore, in provincia di Milano.

I soccorsi

Secondo i primi accertamenti, l'uomo ha riportato ferite a un braccio e al torace, dopo essere stato colpito da alcuni pezzi di ferro fuoriusciti da un macchinario. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano con vistosi tagli, non sarebbe in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Sul posto anche i tecnici Ats.