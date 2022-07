Trevasco, deltaplano cade in un bosco: grave turista

L'uomo è caduto in una zona poco lontana dal centro abitato e alcuni dei residenti hanno subito allertato i soccorritori

Un turista lituano di 49 anni è rimasto ferito in modo grave in una rovinosa caduta nei boschi di Trevasco, sopra Nembro, nel Bergamasco, con il suo deltaplano. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio.

L'incidente

L'uomo è caduto in una zona poco lontana dal centro abitato e alcuni dei residenti hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto sono giunti il Soccorso alpino e i mezzi del 118. I soccorritori hanno recuperato il pilota, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si trovava nella zona con tre amici, anche loro turisti e in giro con i loro deltaplani: hanno segnalato a loro volta l'incidente e soccorso il compagno.