Assalto a un portavalori nel Bresciano, rapinati 370mila euro

La rapina è avvenuta in Vallecamonica, tra Ceto e Braone. Secondo quanto riferito dal conducente, due uomini gli avrebbero tagliato la strada e lo avrebbero obbligato a consegnare loro il denaro

Cinque valigette contenenti 370mila euro. È questo il bottino dell’assalto a un portavalori avvenuto in Vallecamonica, tra Ceto e Braone, in provincia di Brescia. Al volante del mezzo blindato - stando a quanto raccontato da alcuni quotidiani - c'era un uomo, il quale ha riferito che un'auto gli ha tagliato la strada. Dalla vettura sarebbero scesi due uomini armati che, minacciandolo, lo avrebbero obbligato a consegnare il denaro destinato alle banche. Indagini in corso.