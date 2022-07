Incidente nel Bresciano, scontro frontale tra due auto: un morto

Incidente mortale oggi pomeriggio poco prima delle 17 lungo la statale 45bis a Mazzano, in provincia di Brescia. Un uomo di 46 anni, di origini cingalesi, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto. La vittima, secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto andando ad invadere la corsia di marcia opposta, da dove stava arrivando un'altra vettura. Il 46enne è morto sul colpo. Trasportato in ospedale in condizioni serie anche il secondo automobilista, un 32enne. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con la 45bis che è stata chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi delle forze dell'ordine.