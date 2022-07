Incendio nel Lecchese, fiamme vicino alle abitazioni ad Airuno

Vigili del fuoco e Protezione Civile sono al lavoro ad Airuno (Lecco) per domare un incendio divampato nella parte alta del paese, a ridosso di alcune abitazioni. Quattro famiglie e un istituto religioso sono stati evacuati precauzionalmente. Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata, a pochi passi dall'istituto gestito da suore che ospitano famiglie ucraine, ed ha velocemente interessato una parte boschiva. Nel paese del Lecchese stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Merate (Lecco) e un elicottero dei vigili del fuoco, mentre la Protezione civile tiene sotto controllo la zona ed ha bloccato la strada che da Airuno porta verso la frazione Aizurro. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo da parte degli agenti della Digos, giunti sul posto.