Uccise figlio di 7 anni a Morazzone, Paitoni suicida in carcere

Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'omicidio era avvenuto in provincia di Varese, a Morazzone. Dopo l'omicidio l'uomo, un pregiudicato ai domiciliari, ha nascosto il corpo del bambino in un armadio e ha raggiunto in auto Gazzada Schianno, sempre nel Varesotto, dove ha tentato di uccidere la moglie da cui si stava separando, e che era ospite dai genitori.