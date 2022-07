Milano, rubato orologio in piazzale Bacone: colpo da 35mila euro

Un orologio è stato rubato in piazzale Bacone a Milano. La vittima del furto è un uomo a cui è stato strappato dal polso un Rolex Daytona del valore di 35 mila euro.

Il furto

Secondo quanto ricostruito, il colpo è stato compiuto da due uomini che poi sono fuggiti a bordo di un'auto. Con loro c'era anche una donna che, poco prima, aveva avvicinato l'uomo con la scusa di chiedergli un'informazione. "Non guardare nemmeno l'orologio", è stata la pronta reazione dell'uomo che, capite le sue intenzioni, è risalito subito in casa. Quando si è accorto di aver dimenticato il cellulare in auto, è di nuovo sceso in strada ed è stato proprio in quel momento che è stato derubato.