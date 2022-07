Vaccini, Fontana: la Lombardia valuta la riapertura degli hub

Per la riapertura degli hub vaccinali per la somministrazione della quarta dose a over 60 e fragili "valuteremo tutti insieme". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno 'Rigenerazione urbana, da opportunità a realtà, modelli e casi di applicazione della legge regionale 18/2019' in corso a Palazzo Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni

"Ieri è arrivata la disposizione da parte del ministero della Salute - aggiunge - ci stiamo adeguando: già da oggi i cittadini potranno spontaneamente andare nei centri hub a farsi vaccinare". E da domani "dovrebbe tornare a essere attivo il centro di prenotazione, il portale di Poste - continua Fontana - per cui si ricomincerà a rispettare quello che è stato fatto nei mesi della vaccinazione". Ad ogni modo "credo che le cose debbano essere affrontate con calma e logica - conclude - ricostituiremo la cabina di regia e valuteremo la metodologia migliore", per questa nuova e mirata campagna vaccinale.

"Per quarta dose attivo un hub ogni Ats"

Per la somministrazione della quarta dose agli over 60 "è già in funzione un hub per ogni Ats", ha aggiunto Fontana. E ancora: "Ci siamo già attrezzati. Da oggi chi vuole spontaneamente senza prenotazione e chi rientra nei requisiti può andare a farsi la vaccinazione".