Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco nel Pavese, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Parona, in Lomellina, in quanto accusate di aver ferito con alcuni colpi d'arma da fuoco un uomo, poi scaricato da un'auto in gravi condizioni a Barbianello, nell’Oltrepò Pavese. L’episodio è accaduto nella notte tra il 25 e 26 aprile scorsi. A darne notizia è stata oggi la Procura di Pavia con un comunicato. Tre dei fermati sono accusati di tentato omicidio aggravato e tentata estorsione, un quarto per rapina aggravata. All'arrivo dei militari, alcuni degli arrestati hanno anche cercato di fuggire sui tetti prima di essere bloccati. Una vicenda dietro la quale sembrano esserci i contrasti tra malavitosi per il controllo delle zone di spaccio della droga nel Pavese.