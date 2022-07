Milano, rapinano turisti usando spray al peperoncino: tre ricercati

Una donna di 51 anni e un uomo di 46 sono stati aggrediti in via Lepetit, non lontano dalla stazione Centrale

Una coppia di turisti, una donna di 51 anni e un uomo di 46, entrambi di origine albanese, arrivati a Milano dalla Germania, dove risiedono, sono stati aggrediti in strada a scopo di rapina non lontano dalla stazione Centrale. Dell'episodio si sta occupando la polizia.

La rapina

I due si trovavano in via Lepetit quando sono stati avvicinati da tre stranieri, a loro dire nordafricani, che hanno cercato di rubare la borsetta alla donna. Il compagno è intervenuto in sua difesa e uno degli aggressori ha estratto una bomboletta spray al peperoncino e glielo ha spruzzato contro, ma nella colluttazione il getto urticante non è andato a segno. I tre si sono allontanati dopo aver rubato l'orologio all'uomo, che lo ha perso nella colluttazione.