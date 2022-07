Voghera, ferisce uomo a colpi di pistola e si costituisce

Subito soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale, è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato colpito da due colpi di pistola esplosi contro da un 36enne, che si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Il fatto è accaduto ieri sera a Voghera (Pavia), in piazza del Duomo, attorno alle 20. A darne notizia sono oggi i quotidiani La Provincia pavese e Il Giorno.

La ricostruzione dei fatti

Il ferito è un cittadino originario del Costarica: due proiettili di piccolo calibro lo hanno colpito vicino a un ginocchio. Subito soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale, è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni. L'uomo si è recato alla caserma a Voghera, dove è stato trattenuto sino a tarda ora. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri: sembra che all'origine della sparatoria ci sia stata una violenta discussione tra i due.