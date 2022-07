Clusone, incidente stradale: anziano in bici muore travolto da auto

Tragedia ieri pomeriggio a Clusone, in valle Seriana, dove un pensionato di 84 anni, Giovanni Maria Zanoletti, è morto investito da un'auto mentre pedalava in bicicletta lungo via Sant'Alessandro. Vani purtroppo i soccorsi del 118, che ha inviato sul posto automedica e ambulanza. L'anziano è deceduto sul colpo. Illesa la conducente dell'auto, una 20enne della zona. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.