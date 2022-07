Pavia, auto in fiamme sull'A7 in mattinata: circolazione ripresa

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti questa mattina intorno alle 10:30 per spegnere l'incendio di un'auto lungo la carreggiata in direzione Milano, nei pressi del casello di Casei Gerola (Pavia) sull'autostrada A7, la Milano-Genova. Per consentire le operazioni di spegnimento il tratto autostradale dove si è verificato l'incendio è stato temporaneamente chiuso. Sono ancora da stabilire le cause del rogo della vettura. Nessuna persona è rimasta ferita.