Sparatoria a Milano, disposti i domiciliari per il rapper Kappa_24K

Il 4 luglio a 2 anni e 3 mesi per "detenzione e porto sulla pubblica via di arma da sparo ed esplosione in aria di più colpi" in "luogo pubblico affollato"

Disposti i domiciliari Islam Abdel Karim, rapper 32enne noto come 'Kappa_24K', arrestato il 4 febbraio e condannato il 4 luglio a 2 anni e 3 mesi per "detenzione e porto sulla pubblica via di arma da sparo ed esplosione in aria di più colpi" in "luogo pubblico affollato". Il rapper, accusato di aver preso parte alla sparatoria dell'8 gennaio in piazza Monte Falterona, quartiere San Siro a Milano, passa quindi dal carcere ai domiciliari. Lo ha deciso il gup Tiziana Gueli che ha accolto l'istanza di scarcerazione formulata dal suo legale, l'avvocato Robert Ranieli, sulla base dell'attenuazione delle esigenze cautelari e del fatto che il cantante è stato condannato ad una pena inferiore ai 3 anni.