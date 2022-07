Playground Milano League: eventi di streetball il 7 e il 9 luglio

Giovedì 7 luglio avrà luogo il grande evento finale di PML – The Minals: sarà premiata la squadra vincitrice della categoria basket in carrozzina. Sabato 9 luglio sarà presentato il nuovo campetto di via Lessona a Quarto Oggiaro, completamente restaurato a tema Lego

Per celebrare i 90 anni del Gruppo e in occasione dell’adidas Playground Milano League, il più importante progetto di streetball mai realizzato sui playground milanesi da Scuola Basket Sound ASD (contenitore di eventi che popola dal 2018 i campetti e i municipi della città e il cui filo conduttore è la strada), l’azienda Lego (insieme ad Adidas) è diventata Gold Partner dell’edizione 2022 dell’evento e ha aderito a tanti progetti speciali e in particolare a due veneti che cadranno giovedì 7 luglio alle 14.30 in piazza Minniti e sabato 9 luglio alle 16 in via Lessona.

Gli eventi

Dopo essere stata Naming Partner della categoria di basket in carrozzina il 2 luglio presso il Parco della Torre e il 3 luglio in via Sammartini 31 (in entrambi era presente l’ambassador d’eccezione Giulio Maria Papi, giocatore della nazionale italiana di basket in carrozzina e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico), l’azienda Lego parteciperà il 7 luglio alle ore 14.30 in piazza Minniti, al grande evento finale di PML - The Minals. Durante la giornata, sarà premiata la squadra vincitrice della categoria basket in carrozzina con un premio speciale: una coppa costruita interamente in mattoncini da Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italiano, che sarà messa a disposizione, insieme a modelli 3D di giocatori di basket, per scattare divertenti foto come ricordo della giornata. Gli spettatori, inoltre, potranno seguire la costruzione di un vero canestro fatto interamente di elementi Lego. Infine, per i fan e le fan più piccoli, un laboratorio di costruzione tenuto dallo staff di Zangelmi, che guiderà i bambini nella creazione di canestri in miniatura.

Il campetto in via Lessona a Quarto Oggiaro

Il 9 luglio alle ore 1, in occasione dell’evento The Closing, Lego Italia sarà protagonista dell’opera di riqualificazione del playground di via Lessona, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. Il nuovo campetto è stato restaurato interamente a tema Lego dallo street artist Abel.Bael, che già lo scorso anno aveva collaborato con il Gruppo per il progetto artistico e creativo nato in occasione del lancio dell’iconica adidas Originals Lego Superstar. L’opera è la rappresentazione della Legacy verso il territorio e la comunità, caratterizzata da un’esplosione di colore e creatività. Con una sfida di basket in carrozzina, adulti e bambini potranno provare questa bellissima esperienza in compagnia del campione Giulio Maria Papi. A completare la giornata tante attività a tema mattoncini, ospiti speciali e musica.