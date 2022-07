Dote scuola 2022 Regione Lombardia, chi ne ha diritto: le info

Dote Scuola è la politica di Regione Lombardia che prevede quattro tipologie di contributi per sostenere economicamente il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o formazione professionale (IeFP), per favorire la libera scelta dei percorsi educativi e contrastare l'abbandono scolastico (legge regionale n. 19/2007).

Le info

Il sistema Dote scuola prevede quattro bandi nel corso dell'anno scolastico, rivolti a differenti destinatari: buono scuola, a sostegno della retta di iscrizione e frequenza di scuole primarie e secondarie paritarie e statali; sostegno disabili, a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno; materiale didattico, per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; merito, per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti. Per maggiori dettagli è consultabile il sito di Regione Lombardia.