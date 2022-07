Il giovane, che avrebbe riportato un trauma cranico importante, è stato portato in ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 25 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, secondo le prime informazioni, dopo essere caduto in una palestra per l'arrampicata di Brugherio. Sul posto è intervenuto il 118, che spiega che il ragazzo nell'incidente ha subito un trauma cranico importante.