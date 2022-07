Violenta tromba d'aria a Cremona, il tetto di una casa cade sopra auto

In un filmato pubblicato su Twitter si vede la copertura di un palazzo spazzata via dal vento in via Bergamo

Ieri un forte temporale si è abbattuto, verso sera, su Cremona e parte della provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte. Non risultano feriti al momento. (MALTEMPO IN LOMBARDIA - IL METEO IN LOMBARDIA)

I disagi

In un filmato pubblicato su Twitter si vede la copertura di un palazzo spazzata via dal vento in via Bergamo. Altre due auto sono state colpite da rami che sono schiantati al suolo in via Ippocastani e via Fulcheria.