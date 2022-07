Turbigo, cocaina ad asciugare nel forno: un arresto

Un uomo di 53 anni, a Turbigo in provincia di Milano, è stato sorpreso in casa mentre asciugava nel forno tre panetti di cocaina, di circa un chilo l'uno. Aveva anche cinque altri panetti e un altro quantitativo di droga per un totale di circa nove chili.

Il sequestro

La polizia ha anche sequestrato 32mila euro in contanti ritenuti il probabile profitto dello spaccio. Gli agenti hanno individuato e seguito un uomo che, in sella a una moto di grossa cilindrata, ritenevano potesse svolgere un ruolo importante nello spaccio in nell'hinterland milanese. Una volta fermato e sottoposto a controllo, nei giorni scorsi, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare trovando la cocaina, materiale per il suo confezionamento e bilancini di precisione, un orologio di lusso, un computer e tre agende con appunti e conteggi ritenuti funzionali al traffico di droga.