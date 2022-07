Busto Arsizio, sequestrati oltre 250mila litri di gasolio

Economia

Caro Gasolio, Coldiretti: "8 pesci su 10 sono importati". Ecco quali

I prezzi dei carburanti costringono i pescatori italiani a rimanere fermi. Aumentano di conseguenza le quantità di prodotto in arrivo dall'estero, con ricadute economiche sulla filiera nostrana e rischi per i consumatori. L'associazione: 'Meno garanzie rispetto al made in Italy'. Patuanelli: '40 milioni già sul tavolo per filiera'

Il caro gasolio ferma o rallenta l’attività dei pescherecci italiani. Sta succedendo ad esempio in Puglia, come denuncia Coldiretti, con la conseguenza che sul mercato continua ad aumentare la presenza di pesce d’importazione, anche spacciato per prodotto nostrano

Secondo le stime di Coldiretti Impresa pesca sarebbero otto su dieci i pesci arrivati dall’estero nei mercati ittici italiani: il pangasio del Mekong è venduto come se fosse una cernia, l’halibut come se fosse la sogliola, lo squalo smeriglio è spacciato per pesce spada, il filetto di brosme per baccalà, il pesce ghiaccio per bianchetto, il pago per dentice rosa