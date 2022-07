Milano, spari a salve durante rissa in corso Como: due arresti

Due ragazzi di 27 e 28 anni sono stati arrestati alle 5:30 in corso Como a Milano con l'accusa di aver partecipato a una rissa culminata con alcuni colpi di pistola sparati da un'arma caricata a salve. I due sono rimasti lievemente feriti.

Le indagini

I due, dopo essere stati medicati all'ospedale Fatebenefratelli, sono stati arrestati per rissa. A casa di uno di loro gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinati dal pm Enrico Pavone, hanno trovato uno dei proiettili a salve come quelli repertati dalle Volanti nel luogo della rissa. Le indagini della polizia proseguono per individuare chi ha ferito i due giovani arrestati. Dalle prime ricostruzioni della Squadra Mobile, sembra che l'episodio sia da ricondurre a una precedente rissa tra senegalesi e nordafricani: i primi avrebbero indirizzato dei colpi caricati a salve contro i nordafricani. Quest'ultimi, come reazione, avrebbero utilizzato contro i due feriti una scacciacani modificata.