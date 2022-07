Milano, poliziotto libero dal servizio arresta aggressore

Si è accorto di essere pedinato da un uomo, mentre un complice cercava di rubargli dall'auto in sosta gli effetti personali, e dopo una breve colluttazione è riuscito a bloccarlo. È accaduto la notte scorsa a Milano a un poliziotto in servizio presso la Questura di Bologna e libero dal servizio. Lo riferisce il sindacato di polizia Siulp, che in una nota esprime "solidarietà e plauso" per l'attività svolta dal poliziotto di Bologna e dagli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Milano, che hanno arrestato per rapina aggravata l'uomo.

Segreterie Siulp: “In tempi rapidi sarà rintracciato anche complice”

"Siamo certi, conoscendo le alte competenze investigative dei colleghi di Milano, che in tempi rapidi verrà rintracciato anche il complice così da assicurarlo alla giustizia", scrivono le segreterie regionali di Emilia e Lombardia del Siulp.