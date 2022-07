Incidente in galleria fra due auto, chiuso raccordo Lecco-Valsassina

A causa di un incidente avvenuto intorno alle 15 all’interno della galleria ‘Valsassina’, sulla strada statale 36 il raccordo Lecco-Valsassina è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Due le auto coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso quattro persone, tra cui due minorenni, insieme ai poliziotti della Stradale e della Questura di Lecco. Anas ha fatto sapere che la circolazione è stata deviata sulla strada provinciale 62 e che al momento "sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di pulizia per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile".