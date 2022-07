Il rogo è divampato nella zona di via Fabio Massimo. Non vi sarebbero feriti

Un vasto incendio sta interessando un'area dove si trovano orti e alcune roulotte nella zona di via Fabio Massimo, nel quartiere Corvetto, alla periferia sud di Milano. Una decina i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. Non vi sarebbero feriti. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte degli stessi pompieri. Le fiamme hanno interessato anche una carrozzeria. Nessuno ha dovuto la sciare la propria abitazione.