Non rientra da escursione, 72enne trovato morto in Val Brembana

L’uomo non è rientrato a casa ieri sera. I carabinieri sono al lavoro per stabilire se a causare il decesso sia stato un malore o una caduta

Un 72enne di Dalmine, che ieri sera non è rientrato a casa da una escursione nella zona del monte Cavallo, in valle Brembana, è stato trovato morto. I carabinieri sono al lavoro per stabilire se a causare il decesso sia stato un malore o una caduta.

Le ricerche

Le ricerche erano partite nel cuore della notte, dopo che il 72enne non era rincasato da una passeggiata. In azione i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno operato per tutta la notte. L'auto dell'uomo è stata localizzata in un parcheggio e da lì le squadre hanno cominciato a battere i sentieri. Stamattina l'équipe dell'elisoccorso di Bergamo di Areu ha individuato il corpo. Dopo la constatazione del decesso e l'autorizzazione della Procura per la rimozione, sono cominciate le operazioni per il recupero.