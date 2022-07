Perde controllo della moto e cade, morto 22enne a Milano

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla propria moto la notte scorsa in via Bagarotti, alla periferia di Milano. Dalla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, sembra che il giovane abbia perso il controllo della moto e sia caduto. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente. E' stato portato all'ospedale Niguarda, ma è deceduto poco dopo.