Incidente stradale in galleria, morto 78enne nel Lecchese

Un uomo di 78 anni è morto stamattina sulla Statale 36 nel tratto tra Piona e Colico, in provincia di Lecco, in un incidente stradale avvenuto lungo la corsia nord.

L'incidente

A quanto si è appreso, la vittima ha perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo contro un ostacolo nella galleria Curcio, ai confini con le province di Sondrio e Como. La galleria è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi, con i veicoli deviati in uscita a Piona di Colico. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.