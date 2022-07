Milano, rubato orologio da 700mila euro in corso Venezia

L'oggetto è stato strappato dal braccio di un 58enne in strada. Episodio analogo all'angolo tra via Marina e via Palestro dove un uomo ha rubato un orologio da 40mila euro a un 62enne

Un orologio dal valore di circa 700mila euro è stato rubato ieri in corso Venezia a Milano, in pieno centro. Il "Richard Mille" è stato strappato in strada a un uomo di 58 anni.

Altro orologio rubato in via Palestro

All'angolo tra via Marina e via Palestro, un altro orologio da circa 40mila euro è stato strappato a un uomo di origini statunitensi di 62 anni, residente in Florida. A entrare in azione, in questo caso, un uomo che gli ha strappato il Rolex ed è fuggito in sella a uno scooter guidato da un complice.