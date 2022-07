Picchia la compagna e fugge con il bimbo di 5 anni da Vigevano, preso

Il 32enne è stato sottoposto a fermo per rapina, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona

Un uomo di 32 anni, residente a Vigevano (Pavia), è stato sottoposto a fermo per rapina, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. E' accusato di aver prima picchiato e rapinato la compagna e di essere poi fuggito con il figlio di 5 anni. L'uomo aveva raggiunto il porto di Genova, dove stava cercando di imbarcarsi per raggiungere il Paese d'origine, ma è stato rintracciato ed arrestato da un equipaggio della squadra volante.

La vicenda

Mercoledì sera, 29 giugno, l'uomo è tornato a casa ubriaco e ha convinto la moglie 40enne e il figlio di 5 anni a salire in macchina con lui, annunciando che li avrebbe portati fuori a cena. Invece ha iniziato a guidare a forte velocità per le vie della città, fermandosi in un bar per prendere lattine di birra e poi rincasare. La donna l'ha rimproverato di averli messi in pericolo e lui ha reagito prendendola per il collo, e a calci. Poi si è impossessato della borsa della convivente con il cellulare e il portafogli, l'ha chiusa a chiave dentro casa e se n'è andato in auto portando con sé il bambino. La donna è riuscita ad attirare l'attenzione di una vicina e a lanciare l'allarme. Sono così iniziate le ricerche della polizia, che ha contattato i conoscenti dell'uomo ed allertato i colleghi liguri, la polizia di frontiera di Ventimiglia e il centro operativo autostradale ligure nell'ipotesi - poi rivelatasi esatta - che intendesse lasciare l'Italia. Tracciando gli spostamenti dei cellulari, all'alba il fuggitivo è stato localizzato nell'area portuale di Genova. Una volante si è precipitata sul posto, ha trovato l'auto ma non l'uomo e il bambino, che in realtà erano in un bar poco lontano. Così è scattato il fermo. Il piccolo è stato ricondotto dalla madre a Vigevano.