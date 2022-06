Milano, guasto nella stazione di Lambrate: treni in tilt e ritardi

Dalle 6 di questa mattina è in tilt la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale per un inconveniente tecnico all'apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate. Lo fa sapere Rfi, la quale spiega che è in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Si registrano rallentamenti fino a 60 minuti. È in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.