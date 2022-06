Milano, svuotavano società e non pagavano tributi: 11 misure cautelari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip di Milano e Pavia, e a numerosi decreti di perquisizione nei confronti di due distinti gruppi criminali per reati fallimentari e fiscali. Le ordinanze sono giunte al termine di indagini dei finanzieri delle Compagnie di Corsico e Magenta per reati societari, fallimentari, tributari, contro il patrimonio e contro l'economia, hanno colpito undici persone tre delle quali sono state destinatarie di entrambi i provvedimenti.

L'operazione a Trezzano

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Corsico, delegati dalla Procura di Milano, hanno individuato un'organizzazione criminale, con base a Trezzano sul Naviglio, dedita alla commissione di reati di natura societaria, fallimentare e tributaria, che utilizzavano 25 società intestate a prestanome. Gli indagati avrebbero distratto beni e ingenti somme di denaro dai patrimoni aziendali sottraendosi sistematicamente al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, falsificando i bilanci e facendo anche ricorso all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'attività di polizia giudiziaria, posta in essere anche con l'ausilio dei Reparti del Corpo di Varese, Napoli, Salerno e Lecce, ha portato all'esecuzione di nove misure cautelari di cui tre in carcere e tre ai domiciliari, due di divieti di dimora e un di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ed al sequestro preventivo di somme per oltre 33 milioni di euro, nonché al sequestro di 127 automezzi.

L'inchiesta a Magenta

Le Fiamme Gialle di Magenta hanno invece sviluppato un'indagine delegata dalla Procura di Pavia, nei confronti di 10 società operanti nell'hinterland milanese nel settore dell'autotrasporto e del commercio di carburante, formalmente intestate a prestanome ma, che sarebbero, in realtà, riconducibili ad alcuni membri di una famiglia di Trezzano sul Naviglio. Gli indagati, anche in questo caso, avrebbero distratto regolarmente beni societari e somme di denaro, evadendo le imposte attraverso l'interposizione di nuove società appositamente create e predestinate al fallimento. Vi era una continuazione tra le società ormai "svuotate" e quelle neo istituite, con passaggi di disponibilità finanziarie, di personale dipendente e delle commesse. I profitti sarebbero stati quindi dirottati verso le nuove società, nonché immagazzinati nelle casseforti del "gruppo", costituite da società immobiliari.