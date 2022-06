Inter, Lukaku è a Milano: oggi le visite e la firma sul contratto

Inizia oggi la seconda avventura in nerazzurro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, atteso già ieri sera a Linate, è arrivato a Milano questa mattina poco prima delle sette. In mattinata svolgerà le visite mediche presso l'Humanitas di Rozzano, poi il passaggio al Coni per l'idoneità sportiva, quindi la firma nella sede dell’Inter, in Viale della Liberazione. "Sono troppo contento di essere tornato”, ha dichiarato il calciatore poco dopo il suo arrivo, come riportato da Sportmediaset. Ad attenderlo all’esterno dell’aeroporto c’erano una macchina dell’Inter e - vista l’ora - una manciata di tifosi.

Il ritorno

Lukaku torna dunque a vestire la maglia nerazzurra, reduce da un’annata negativa conil Chelsea, condita da rapporti tesi con il tecnico Thomas Tuchel e prestazioni ben lontane dal livello nelle due precedenti stagioni a Milano sotto la guida di Antonio Conte (64 gol in 95 presenze con la conquista dello scudetto nel 2020/21). E ora il ritorno in nerazzurro, dopo la conclusione una operazione in prestito oneroso dal Chelsea (otto milioni più bonus), con il giocatore che si taglierà una parte di stipendio passando dai dodici milioni che gli venivano versati a Londra agli 8,5 che guadagnerà a Milano.