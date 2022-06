Incidente stradale nel Pavese, morto un 59enne a Filighera

Il 59enne stava percorrendo la strada provinciale che collega i comuni di Filighera (Pavia) ad Albuzzano quando ha perso il controllo della propria auto, che è andata a sbattere contro il muretto a protezione di un fosso per poi ribaltarsi

Un uomo di 59 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nel Pavese. Il 59enne stava percorrendo la strada provinciale che collega i comuni di Filighera (Pavia) ad Albuzzano quando ha perso il controllo della propria auto, che è andata a sbattere contro il muretto a protezione di un fosso per poi ribaltarsi.

L'arrivo dei soccorsi

L'uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e nonostante gli sforzi dei medici, il 59enne è deceduto durante la notte.