Incidente sul lavoro a Gallarate: operaio 58enne folgorato, è grave

È successo questo pomeriggio in via Felice Cavallotti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso insieme ai vigili del fuoco

Un operaio di 58 anni è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un quadro elettrico di un ripetitore telefonico, intorno alle 17.30 di oggi a Gallarate (in provincia di Varese), in via Felice Cavallotti. Le sue condizioni sono serie e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, assieme ai Vigili del Fuoco.