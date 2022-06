Un uomo accoltellato alla gola nella notte a Milano, è grave

I soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale S.Raffaele, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Un uomo di 38 anni è stato gravemente ferito, la scorsa notte a Milano, nel corso di un'aggressione. L'uomo, uno straniero, è stato soccorso dal 118 poco dopo l'una, e presentava lesioni multiple da arma da taglio a torace, schiena e testa con un fendente più grave all'altezza del collo. I soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale S.Raffaele, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sono in corso indagini della Polizia di Stato per rcostruire quanto accaduto.