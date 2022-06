Milano, truffa dello ‘specchietto rotto’: bloccate due persone

Due presunti truffatori seriali sono stati presi, a Milano, proprio durante la messinscena del cosiddetto 'specchietto rotto', un raggiro in cui per strada i truffatori fingono di aver subito un danno allo specchietto chiedendo poi di sistemare la cosa con un risarcimento in contanti. Si tratta di un 48enne di Napoli e un 37enne di Milano, entrambi con numerosi precedenti per truffe, che sono stati bloccati da personale investigativo della Squadra mobile proprio in pattugliamento antitruffa.

Il provvedimento

Oggi nei loro confronti l'autorità giudiziaria ha emesso due misure, in attesa dell'udienza: obbligo di firma con presentazione in commissariato per il 37enne, divieto di dimora in Lombardia per il campano. La Polizia suggerisce, di fronte a casi del genere, di chiamare sempre la Polizia Locale, a cui in questi giorni sono arrivate diverse segnalazioni di automobilisti.

La vicenda

I due sono stati notati mentre inseguivano e facevano accostare un ignaro 20enne, asserendo che li aveva urtati provocando loro un danno allo specchietto retrovisore esterno che, rotto preventivamente, risultava danneggiato. Sull'auto il giovane aveva una telecamera frontale che ha ripreso tutte le scene, anche quando uno dei presunti truffatori, prima che scendesse il conducente 'inseguito', con un sassolino avrebbe provocato dei graffi al retrovisore dell'auto della vittima designata del raggiro, per poi contestargli l'evidenza dell'urto. I due hanno convinto il ragazzo a sistemare la cosa con un pagamento in contanti e lui si è recato, seguito da loro, a prelevare a un Bancomat. Quando i due hanno preso i soldi sono intervenuti gli agenti e li hanno fermati.