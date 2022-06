Garlate, perde il controllo dello scooter: morto 40enne

Un uomo di 41 anni, Maurizio Rota, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Garlate, in provincia di Lecco. La vittima era residente a Torre de' Busi (Bergamo).

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, era da poco trascorsa l'1 e mezza quando, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, il 41enne ha perso il controllo del suo maxi scooter, in sella al quale viaggiava lungo la provinciale 72, in prossimità di una rotonda. I soccorsi sono stati immediati, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.