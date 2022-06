Incidente nel Pavese, scontro tra auto sulla A7: 2 morti e 3 feriti

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo il tratto pavese dell'autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Milano-Ovest Assago.

L’incidente

Secondo le prime notizie sarebbero state coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno accertato il decesso delle due vittime (le cui generalità non sono ancora state rese note) ed hanno trasportato in ospedale i tre feriti: un uomo di 35 anni, una donna di 34 e un bambino di 4. Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova.