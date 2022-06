Como, operaio ferito gravemente: è rimasto incastrato in macchinario

Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ferito sono molto gravi: è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese

Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro questa mattina all'interno della Cereda di Lurago d'Erba, in provincia di Como, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ferito sono molto gravi: è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese.