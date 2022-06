Detenuto appicca incendio nel carcere di Monza, evacuata sezione

Un detenuto della casa circondariale di Monza ha provocato un incendio dando fuoco al materasso della propria cella. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti per evacuare i detenuti presenti in quella sezione e spegnere le fiamme. Un agente è finito in ospedale per avere inalato troppo fumo. Lo denuncia in una nota Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

"Ci auguriamo che la direzione di Monza inoltri all'amministrazione penitenziaria centrale richiesta di riconoscimento premiale per il personale intervenuto alla risoluzione dell'evento doloso in modo così impeccabile", aggiunge Beneduci.