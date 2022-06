Milano, cade nell’orto e batte la testa: 74enne muore in ospedale

L’anziano è stato trovato privo di conoscenza alle 6.30 di oggi in via Salemi, zona Comasina. È deceduto per un trauma alla testa dopo una caduta, forse dovuta a un malore

Un uomo di 74 anni è stato trovato privo di conoscenza stamani intorno alle 6.30 nel proprio orto a Milano in via Salemi, in zona Comasina, alla periferia nord di Milano. È morto poco dopo, con tutta probabilità per un trauma alla testa dopo una caduta, forse dovuta a un malore L'anziano è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Sacco di Milano dove è deceduto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti del Commissariato Comasina.